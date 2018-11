Le Journal de l’emploi: des offres d’emploi et de formation avec Siblu

Siblu recrute 70 animateurs pour la saison 2019 !

Siblu, leader européen sur le marché de l’hôtellerie en plein air, cherche de nouveaux animateurs de villages vacances pour l’année 2019. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 février alors ne tardez pas !

Mikael Quilfen, directeur de la communication et du marketing du groupe Siblu est l’invité du Journal de l’emploi. Parce que ce secteur qui se porte bien en France, l’entreprise recrute régulièrement des Saisonniers et de CDI. Pour les besoins de la saison prochaine ils sont en train de recruter 70 contrats professionnels qu’ils vont former et embaucher.

ICI le détail du recrutement