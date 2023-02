Le Journal de la formation spécial UHFP avec ISQ

Pierre Pariente président d’ISQ Association est l’invité de cette édition spéciale du journal de la formation. Il nous apporte son regard sur les évolutions du secteur de la formation (initiale et continue) face aux mutations de notre société mais également depuis la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel ». Pour lui un des grands enjeux c’est l’humain: que chaque individu s’approprie la démarche de se former tout au long de sa vie.

ISQ Association : Organisme Professionnel de Qualification

Fondée en 1979, ISQ Association est un Organisme Professionnel de Qualification des entreprises de prestations de Services Intellectuels qui délivre différentes qualifications professionnelles. La qualification OPQF, dédiée aux organismes de formation et la qualification OPQCM, marque historique délivrée aux cabinets de conseil en management. ISQ est également un des certificateurs accrédité par le Cofrac pour la certification Qualiopi.

C’est donc un des organismes qualificateurs incontournables lorsqu’il s’agit de témoigner de la démarche qualité des organismes de formation.

La 18e UHFP Université d’hiver de la formation professionnelle

Organisée par Centre Inffo depuis 1989, l’Université d’hiver de la formation professionnelle est l’événement de référence de tous les acteurs de l’accompagnement et du développement des compétences au service des jeunes, des actifs, des entreprises et des territoires. Tous les deux ans l’ UHFP rassemble et facilite les échanges entre DRH, responsables de formation en entreprise, dirigeants d’organismes de formation, consultants, coachs, chercheurs, edtechs, financeurs et décideurs, acteurs privés, publics et paritaires en matière d’emploi, de formation et d’orientation professionnelles.