Le journal de la formation Spécial UHFP avec Galileo Global Education Entreprises

Pierre Baulier, Directeur General de Galileo Global Education Entreprises, est l’invité de cette édition du journal de la formation. Une édition enregistrée à l’occasion de l’Universités d’Hiver de la Formation Professionnelle (UHFP) organisée par Centre Inffo. Il nous partage sa vision sur les transitions actuelles et leur impact sur les acteurs de la formation. Il nous explique également comment Galiléo à évolué dans le contexte actuel. Pour lui la formation doit être pensée comme un accompagnement continu.

Galileo Global Education Entreprises

Galileo Global Education Entreprises est une entité de Galileo Global Education, un grand groupe mondial avec plus de 200.000 apprenants dans 57 pays et 106 campus. Galileo Global Education Entreprises est quant à elle l’entité B to B au services des DRH, des entreprises pour simplifier leur démarches de montées en compétences et formation des salariés.

La 18e UHFP Université d’hiver de la formation professionnelle

Organisée par Centre Inffo depuis 1989, l’Université d’hiver de la formation professionnelle est l’événement de référence de tous les acteurs de l’accompagnement et du développement des compétences au service des jeunes, des actifs, des entreprises et des territoires. Tous les deux ans l’ UHFP rassemble et facilite les échanges entre DRH, responsables de formation en entreprise, dirigeants d’organismes de formation, consultants, coachs, chercheurs, edtechs, financeurs et décideurs, acteurs privés, publics et paritaires en matière d’emploi, de formation et d’orientation professionnelles.