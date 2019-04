L’ANFA: 100 métiers à découvrir, 15 000 postes d’alternance

L’ANFA recrute dans le secteur de l’automobile

Si on vous dit, secteur de l’automobile, vous pensez à mécanicien ou garagiste. Cependant, il existe plus de 100 métiers à découvrir dans le secteur de l’automobile grâce à l’ANFA ! L’Association Nationale pour la Formation Automobile, un organisme qui soutient toutes les formations du secteur de l’automobile, met en avant ces métiers.

Dans cette édition du Journal de l’emploi, nous recevons: Dominique Faivre-Pierret, directrice générale adjointe de l’ANFA.

Elle vous en dit un peu plus sur le secteur de l’automobile et ses métiers. Des métiers qui recrutent en permanence en 2019 on estime à 15 000 postes en alternance et 35000 CDD ou CDI dans ce secteur.

Auto, camion, moto et cycle: plein de métiers qui recrutent!

Afin de faire découvrir tous les métiers et les opportunités du secteur l’ANFA se mobilise tout au long de l’année. Point d’orgue de cette mobilisation, c’est la semaine dédiée au secteur de l’automobile: la semaine des services de l’automobile, qui se déroule en mars. Mais dehors de cette semaine, les écoles partenaires de l’ANFA organisent des portes ouvertes tout le long de l’année. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur les formations et les portes ouvertes sur Metiers-services auto, un des sites de l’ANFA et toutes les offres d’emploi sur le site dédié.