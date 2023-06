« L’Aéro recrute » au Salon du Bourget

Le Salon international de l’aéronautique et de l’espace (ex-« Salon du Bourget ») va se dérouler du 19 au 25 juin. Si vous rêvez de travailler dans ce secteur; ne ratez pas les vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 juin 2023 l’opération « L’Aéro recrute ». Un évènement mené par la Fédération GIFAS: le Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales.

En effet, le secteur est en manque de main d’œuvre et offre de nombreuses opportunités. Pour cela, sur le stand du GIFAS (Hall 2B -C140), de nombreux professionnels seront là pour vous accompagner et vous présenter les opportunités du secteur de l’aéronautique. Plus de 150 entreprises partenaires seront présentes sur le salon. Demandeurs d’emploi ou étudiants peuvent trouver un métier, un emploi, une alternance dans ces secteurs qui recrutent: aérospatial, aéronautique. Des métiers variés allant de l’ingénieur au technicien supérieur en passant par les métiers de la logistique et de la sécurité.

Sur le stand du GIFAS vous pourrez également découvrir les formations qui vous ouvrent à ces secteurs d’activité. Vous pourrez en savoir plus sur les diplômes qui vous ouvrent aux métiers de l’aéronautique et du spatial. Des diplômes allant du CAP au diplôme d’ingénieur ! Des diplômes que vous ouvriront les portes de grandes entreprises comme Radiall, Air France Industries ou Sogitec. En effet ces entreprises ont besoin de personnels qualifiés: Ingénieurs en intelligence artificielle, technicien en conception mécanique ou encore des techniciens logistique seront formés.

Rendez-vous avec votre avenir sur le stand du GIFAS

le Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales (GIFAS) est un syndicat professionnel qui regroupe plus de 400 sociétés – depuis les grands maîtres d’œuvre et systémiers jusqu’aux PME. Ses membres constituent toute une filière de haute technologie spécialisée dans l’étude, le développement, la réalisation, la commercialisation et la maintenance de tous programmes et matériels aéronautiques et spatiaux, civils et militaires, ainsi que des systèmes de défense et de sécurité. Le GIFAS représente une profession dont le chiffre d’affaires 2022 est de 62,7 Md€, avec 83% du chiffre d’affaires consolidé à l’export, et qui emploie directement 195 000 personnes.

Selon le GIFAS: « L’industrie aéronautique et spatiale est en phase de forte reprise d’activités, tant dans le domaine civil que militaire. Elle prépare en accélérant son effort de recherche, l’aviation neutre en carbone de demain ».

« LE SALON DU BOURGET EST DONC UNE VITRINE EXCEPTIONNELLE ET LE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE DE LA COMMUNAUTÉ AÉRONAUTIQUE ET SPATIALE MONDIALE. »