La France des solutions du 08 au 14 octobre: pour vous donner envie d’agir

La France des solutions a été créée en 2013 par Reporters d’Espoirs pour :

– Mettre en lumière les initiatives qui apportent des réponses significatives

aux enjeux économiques, sociaux, écologiques.

– Créer du lien entre ceux qui les entreprennent et les médias

– Booster la confiance et l’envie d’agir.

Du 08 au 14 octobre 2018, reporters d’espoirs organise une remise de prix et différents évènements pour mettre à l’honneur ces acteurs de solutions qui font bouger la France. Cette année 33 médias se sont associés à l’opération. La chaîne demain! partenaire de cette édition 2018 vous propose de découvrir au cours d’une émission spéciale quotidienne, des associations qui apportent des solutions en matière d’emploi.

La France des Solutions: Solidarités Nouvelles Face au Chômage

Dans cette émission nous recevons

-Hélène Cazalis, Déléguée générale adjointe de Solidarités Nouvelles Face au Chômage.

Depuis plus de 30 ans cette association accompagne des personnes au chômage en leur proposant des parcours personnalisés favorisant un retour à l’emploi. Leur crédo: « Le chômage n’est pas une fatalité. Chaque citoyen a un rôle à jouer ». C’est pour cette raison qu’elle s’appuie sur un réseau de 2500 bénévoles qui accompagnent en binôme des personnes en recherche d’emploi dans une des 200 antennes locales. De plus, SNC déploie ses actions autour de la création d’emplois solidaires, dans des structures de l’Economie Sociale et Solidaire. Sans oublier qu’ils participent au débat public pour défendre les intérêts des chercheurs d’emplois et lutter contre toute forme de stigmatisation.

Solidarités Nouvelles Face au Chômage : un rapport sur la santé des chercheurs d’emploi

Parce que la santé des chercheurs d’emploi reste un sujet peu étudié et insuffisamment pris en compte dans notre pays, SNC a lancé en 2018 une grande étude sur la question. Son 2eme rapport sur l’emploi et le chômage et ses impact à pour thème: la santé des chercheurs d’emploi. Le constat est alarmant :le chômage nuit à la santé de celles et ceux qui le vivent.

L’enquête Opinion Way /Comisis réalisée pour SNC indique que pour 34 % des personnes interrogées, leur santé s’est dégradée pendant la période de chômage. Le chômage apparait comme un élément défavorable à la santé, qui participe parmi d’autres, à une « chaîne de risques » aboutissant à l’apparition de maladies. Cette donnée, qui entraîne une perte de chances pour chacun des chercheurs d’emploi, représente aussi un coût en termes de dépenses sociales et cela concerne aujourd’hui 6 millions de personnes en France.