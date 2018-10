La France des Solutions: L’association Approche insertion

La France des Solutions du 08 au 14 octobre :

pour vous donner envie d’agir

La France des solutions a été créée en 2013 par Reporters d’Espoirs pour :

– Mettre en lumière les initiatives qui apportent des réponses significatives aux enjeux économiques, sociaux, écologiques.

– Créer du lien entre ceux qui les entreprennent et les médias

– Booster la confiance et l’envie d’agir.



Du 08 au 14 octobre 2018, Reporters d’Espoirs organise une remise de prix et différents événements pour mettre à l’honneur ces acteurs de solutions qui font bouger la France. Cette année, 33 médias se sont associés à l’opération.

DEMAIN TV, partenaire de cette édition 2018, vous propose de découvrir au cours d’une émission spéciale quotidienne, des associations qui apportent des solutions en matière d’emploi.



La France des Solutions : Approche insertion

Dans cette émission nous recevons Anne-Christine Bandin, présidente de Approche Insertion, une association implantée dans le Val-de-Marne depuis plus de 25 ans. Approche Insertion est un acteur local incontournable du lien social et de la solidarité dont l’objectif est de participer à la lutte contre l’exclusion.



L’association porte un chantier d’insertion sur une activité de Ressourcerie (réemploi d’objets par la revente à petits prix, de matériel collecté). Approche Insertion assure l’accueil, l’embauche et la mise au travail de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles.

Le public accueilli cumule d’importantes difficultés sociales (logement, santé, addiction, etc.) et/ou professionnelles (peu ou pas d’expérience, faible niveau de qualification, etc.).

L’association organise suivi, accompagnement, encadrement technique et formation, afin de faciliter leur insertion.

Côté Ressourcerie, Approche Insertion collecte des biens dont les personnes souhaitent se défaire, les valorise en atelier puis les vend à prix solidaire.

Leur slogan « Offrir une seconde chance aux Hommes en donnant une deuxième vie aux objets » résume l’action menée au quotidien auprès des personnes éloignées de l’emploi.

Aujourd’hui , l’association se développe avec un nouveau projet de ressourcerie à Orly et recherche des bénévoles pour se lancer dans l’aventure.

Une initiative à découvrir dans cette émission spéciale qui s’inscrit dans l’opération la France des Solutions.

Du 8 au 14 octobre retrouvez des solutions dans vos médias !