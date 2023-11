La CPME organise Â« NOS PME RECRUTENT Â» en ÃŽle-de-France

La CPME organise « NOS PME RECRUTENT » en Île-de-France

« Nos PME recrutent » est un job dating 100 % en ligne organisé par la CPME. Il aura lieu du 17 novembre 2023 au 30 novembre 2023.

La CPME de Paris Ile de France organise le salon en ligne « Nos PME recrutent ». L’Agefiph et le préfet de l’Île-de-France et le Fonds social européen participent également. Il permet à des candidats de déposer leurs CV pour être visible par des recruteurs. En effet, sur cette plateforme, des centaines de postes seront disponibles en CDI, CDD ou en même en alternance.

À partir du 17 novembre, les candidats verront sur le salon en ligne des offres d’emploi proposées selon leurs profils. Ils pourront alors se positionner et obtenir des entretiens. Pour vous inscrire à ce job dating en ligne, vous devez attendre le début. En attendant, allez sur le site de la CPME Paris Île-de-France et enregistrez l’événement à votre agenda.

À propos de la CPME

Avec ses 110 fédérations et 117 unions territoriales, la Confédération des Petite et Moyennes Entreprises est un partenaire social de taille. Elle est là pour aider les PME et TPE de tous les secteurs confondus : industrie, services, commerce, artisanat et professions libérales. Cette organisation patronale défend alors les intérêts des petites entreprises auprès des pouvoirs publics.

L’organisation aide aussi les TPE et PME à recruter, notamment avec ce job dating. Elle permet ainsi aux petites sociétés d’évoluer grâce à de nouveaux talents.

La CPME c’est à ce jour 243 000 entreprises employant 4 millions de salariés. Avec son bureau à Bruxelles, elle se fait aussi entendre de l’Union Européenne et coordonne une démarche d’export pour les entreprises.