La boulangerie-pâtisserie recrute 7000 personnes

Le secteur de la boulangerie-pâtisserie recrute

Aujourd’hui, on ne vous propose pas des offres d’emploi dans l’ingénierie ou le numérique mais bien dans la boulangerie-pâtisserie. Ce secteur recrute et forme entre 6000 et 7000 personnes pour cette année. Dans ce Journal de l’emploi, nous accueillons: Pierre François Tallet, directeur formation de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie. Il nous en dit plus sur le programme de recrutement, et sur les métiers du secteur.

Une organisation professionnelle

La Confédération nationale de la boulangerie et pâtisserie française représente le secteur et ses 32 000 boulangers, pâtissiers. Son objectif ? Assurer les intérêts généraux, matériels et moraux de la profession, de la promouvoir, de faciliter les relations et de créer des liens de confraternité entre ses adhérents. Avec un peu plus de 180 000 personnes dans le métier et près de 35 000 points de vente, ce secteur demande de la main d’oeuvre et cherche à attirer les jeunes. Dans ce secteur, ils recrutent à présent 7000 personnes dans plusieurs métiers tels que tourier, vendeur ou boulanger. Pour se former à ces métiers, on peut passer par un CAP ou encore BTM. Vous pouvez retrouver les fiches métiers ainsi que les formations disponibles sur le site dédié.