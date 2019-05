La Barbière de Paris recrute: 17 offres à pourvoir

Devenir barbier ou barbière avec la Barbière de Paris

Barbier ? Un métier qui existe depuis longtemps mais à présent il y aussi des formations afin de développer le concept. La Barbière de Paris (LBDP), un salon de coiffure recrute et forme. Pour en parler, nous recevons Sarah Hamizi, fondatrice de la Barbière de Paris et première barbière de France.

Une histoire de cheveux

Lancée en 2000 par Sarah Hamizi, le groupe LBDP est un salon de coiffure pour homme. En plus de coiffer, les hommes peuvent s’y relaxer grâce à un espace esthétique. Aujourd’hui, il y a 5 salons à Paris notamment à la Défense et Condorcet. D’autres s’ouvriront en fin d’année. Après une année 2018 très fructueuse, l’entreprise recrute. Elle propose 17 offres d’emploi à pourvoir en tant que managers, esthéticiennes ou encore coiffeurs-barbiers. Ils forment également au métier de barbier durant un mois ou trois mois. Les offres sont basées à Paris en CDI et elles sont accessibles à tous et à toutes. Vous pouvez candidater sur le site dédié.