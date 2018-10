Journal de l’emploi: Keley Consulting recrute 50 nouveaux talents !

Journal de l’emploi: Keley Consulting offre des opportunités pour 50 experts du digital

Dans cette édition, Benjamin Hannache, directeur Associé de Keley Consulting une entreprise en plein recrutement. Keley Consulting est cabinet de stratégie digitale, expert dans la mise en œuvre de projets web, mobile et data. Actuellement en pleine expansion Keley consulting recherche des talents pour renforcer ses équipes Data, stratégies et développeurs.

Fondé en 2006, le cabinet compte aujourd’hui 90 consultants à travers l’Europe, tous impliqués dans l’accompagnement des clients sur les problématiques du digital. Le Groupe inclut Keley Data, filiale spécialisée dans l’optimisation de la donnée des entreprises, et Keley Live, société d’ingénierie. Parailleurs Keley Consulting est à l’initiative de la Digital Consulting Alliance : avec plus de 180 consultants dans 5 pays différents, Keley Consulting contribue à la mise en place de projets internationaux et à la mobilisation de compétences spécifiques sur l’ensemble des métiers de ses clients.

Emploi chez Keley Consulting: un plan de recrutement ouvert à tous

Keley Consulting recherche des profils juniors et seniors : près de 50 cadres experts du digital. Les postes proposés s’ouvrent à des consultants en stratégie, product owners, experts data, consultants développeurs (Symfony, Node JS, AWS…), pour renforcer le pôle Data & Conseil. De plus l’entreprise propose en environnement de travail intéressant, avec notamment, une école permanente qui propose des formations en continu. Le Groupe Keley propose également des cycles complets de formation pour accueillir des profils aux expériences variées.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.keley-consulting.com.