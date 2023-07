Journal de la Formation: Former les managers avec SFDS.

Ian CORNS, Directeur général de SFDS est l’invité du journal de la formation.

Avec lui nous faisons le point sur la formation des managers en France.

En effet, face aux enjeux économiques actuels et tous les bouleversement que nous vivons, la formation est plus que jamais une priorité. Un priorité pour tous les salariés mais également les managers!



SFDS (Strategy Finance Development Supply) est une société de conseil conseil qui propose également de la formation, de l’accompagnement et du coaching poour les managers.