ICI ON RECRUTE – WAAT

Dans cette édition de Ici On Recrute, Jérome Libeskind reçoit Patrick Kic, président – fondateur de Waat.

Fondé en 2018, WAAT conçoit et commercialise des solutions de bornes de recharges pour véhicules électriques.

Aujourd’hui la société française compte déjà plus de 160 talents répartis sur tout le territoire. Une équipe jeune aux horizons et expériences très variés. Au centre de ses attentions est avant tout l’humain, l’égalité des chances pour toutes et tous, la promotion interne et la solidarité. Si l’entreprise intègre de nombreux métiers techniques et d’ingénierie, la diversité des profils et la parité sont présentes à tous les niveaux et pour toutes les fonctions. Cette gestion des « richesses humaines » fait la force de l’entreprise dont les recrutements en cours sont encore très nombreux pour faire face à sa croissance. Patrick Kic, président de WAAT, nous explique pourquoi il fait bon vivre et travailler au sein de la société qu’il a fondée il y a 5 ans. L’entrepreneur lance un appel aux candidatures.

Pour plus de renseignements: https://waat.recruitee.com/