Happytal recrute: 160 offres d’emploi Ã  pourvoir

Des offres à pourvoir avec Happytal

160 offres d’emploi ! C’est le nombre de postes à pourvoir dans le secteur hospitalier et plus particulièrement dans l’amélioration du parcours patient avec Happytal. Cette startup, propose des services pour adoucir le séjour des patients (notamment la conciergerie). A présent, elle recrute pour continuer son développement.

Dans cette édition du Journal de l’emploi, nous recevons:

Romain Revellat, président et fondateur de la startup. Il nous présente la startup ainsi que ses services. Il nous en dit plus sur les offres d’emploi qu’elle propose et quels sont les profils recherchés.

Retrouvez toutes les informations et les offres d’emploi sur le site dédié.