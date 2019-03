Groupe Tenor: 30 offres d’emploi à pourvoir

Groupe Tenor recrute dans le secteur du digital !

De plus en plus d’entreprises passent à l’air du digitale. Pour les accompagner dans leurs démarches de transformation digitale, il y a le Groupe Tenor et ses filiales. Cette entreprise, spécialisée dans la transformation digitale des entreprises, propose d’ailleurs 30 offres d’emploi pour continuer son développement.

Dans cette édition du Journal de l’emploi, nous recevons:

Stéphane Rocton, directeur des ressources humaines de l’entreprise. Il nous présente l’entreprise ainsi que ses 5 filiales et leurs métiers. Il revient également sur les offres d’emploi disponibles au sein de l’entreprise.

Retrouvez toutes les offres d’emploi et les informations sur le site dédié.