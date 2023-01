ICI ON RECRUTE: FUTUREBRAND PARIS

Jérôme Lhermenier, directeur général de FutureBrand Paris est l’invité de Jérôme Libeskind dans cette nouvelle édition de Ici On Recrute.

Grâce à ses compétences en matière de branding, FutureBrand aide les marques avec lesquelles elle travaille à résister à l’épreuve du futur et à connaître une croissance durable, en créant des expériences de marques articulées autour d’une vision claire. Avec plus de 600 talents dans le monde et 55 en France, experts en stratégie, design et innovation, FutureBrand combine la réflexion stratégique et l’inspiration créative pour aider ses clients à créer, construire et gérer leurs marques.

FUTUREBRAND PARIS recrute!

Dans le cadre de son développement, l’entreprise recrute et elle a 60 postes à pourvoir. Les profils sont variés, les profils souhaités sont : Design Director, Senior Designer, Designer, Motion Designer, HR Assistant, Office Manager, Junior Account Manager

Pour plus de renseignements: ressourceshumaines@futurebrand.com ou futurebrand.com