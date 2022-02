Formez vos bataillons: Vaincre sa timidité pour reprendre en main sa vie professionnelle

Formez vos bataillons: l’invité d’Ariane Massenet

Joëlle Dago-Serry, coach indépendante, est l’invitée d’Ariane Massenet dans ce nouveau numéro de Formez vos bataillons. Elle livre tous les secrets pour reprendre en main sa vie professionnelle.

Formez vos bataillons: comment vaincre sa timidité

La timidité en entreprise est un fléau qui touche près de 60% des Français. Difficultés à s’imposer dans des discussions, à faire valoir une progression salariale ou une évolution de carrière : ce sont autant de symptômes qui peuvent s’avérer handicapant dans une carrière. Cette problématique, notre invitée Joëlle Dago-Serry la connaît bien. Longtemps elle a été victime de timidité professionnelle, jusqu’au jour où elle a décidé de changer quelques habitudes. “Je me suis rendu compte que mes bonjour n’étaient pas très affirmés, a-t-elle confié à Ariane Massenet. Alors il y a quelques années quand j’ai changé d’entreprise j’ai commencé à être beaucoup plus franche et souriante en disant bonjour et j’ai petit à petit appris à m’affirmer.” Depuis deux ans, elle a décidé d’accompagner les timides en fondant un cabinet de coaching dédié à celles et ceux, timides ou non, qui souhaitent Pour formez vos bataillons, elle livre tous les secrets pour reprendre en main sa carrière, et détaille son parcours, ses choix de vie et ses ambitions. Ses deux conseils pour commencer à évoluer ? “Apprendre à se mettre en avant et travailler sur ses valeurs et apprendre à se connaître pour savoir ce que l’on veut”, conseille Joëlle Dago-Serry.