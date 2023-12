Focus métiers : Regard sur le métier d’auxiliaire de vie

Dans cette émission Focus Métiers – l’avis des pros – Jérôme Joinet reçoit Catherine Langlois auxiliaire de vie. Par son témoignage et nous plonge dans le quotidien de son métier et nous présente son ouvrage « B.A-ba de l’aide à domicile » (Ed. du Panthéon)

Catherine Longlois, auxiliaire de vie chez AAD33, nous partage son témoignage, offrant un aperçu de son parcours. Malgré les difficultés et les tensions de ce secteur, pour Catherine, être auxiliaire de vie c’est avant tout enrichissant : « on touche à la personne, les gens sont différents avec des milieux différents et cela nous construit « .

Cette passion l’a poussée à partager ses expériences à travers son livre, le « B.A-ba de l’aide à domicile » (Ed. du Panthéon). Dans son ouvrage, Catherine explore les rouages de l’aide à domicile. Elle offre des conseils pratiques et des anecdotes éclairantes, donnant ainsi aux lecteurs un aperçu du monde souvent méconnu des auxiliaires de vie.

A propos du métier : Auxiliaire de Vie

Le secteur de l’aide à domicile emploie aujourd’hui près de 1.300.000 de personnes dont 91,5% de femmes pour 8,5% d’hommes. Parmi les nombreux métiers de ce secteur, l’auxiliaire de vie est l’un de ceux qui recrutent le plus.

L’auxiliaire de vie sociale intervient auprès des personnes fragiles. Son rôle est d’aider, d’accompagner et être à l’écoute de celles qui ne peuvent plus assumer seules les actes de leur vie quotidienne. Tel est le rôle de ce professionnel apprécié des familles, des personnes âgées, handicapées ou malades. Ce métier peut être exercer à tout âge, une carrière peut commencer avec ou sans diplôme, les années d’expérience étant un critère de recrutement important. Pour devenir auxiliaire de vie sociale, différentes voies d’accès sont possibles. Exemples de formations :

Niveau CAP

DEAES – diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social.

Ce nouveau diplôme remplace depuis 2016, le diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale (DEAVS) et le diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique (DEAMP).

TP (titre professionnel) assistant de vie aux familles

MC aide à domicile

CAP Agricole services aux personnes et vente en milieu rural

CP (certificat professionnel) agent d’accompagnement auprès d’adultes dépendants

Niveau BAC

Bac pro ASSP

Bac pro SAPAT

A propos de l’émission

Focus métier vous propose un série d’émissions enregistrées à l’occasion du Salon des services à la personnes et de l’emploi à domicile. Ce salon est le rendez-vous annuel incontournable de tous les acteurs du secteur. Un secteur qui recrute, qui offre de nombreuses opportunités mais qui peine à attirer des candidats. C’est donc un domaine à découvrir !

Demain TV en partenariat avec la Fédération CFTC Santé Sociaux était présente tout au long du salon pour vous proposer des rencontres avec des salariés, des chefs d’entreprises et des politiques pour que l’aide à domicile n’est plus de secret pour vous.