Energie recrute: des emplois dans le secteur de l’énergie

Energie recrute: des offres d’emploi et des formations

Le secteur de l’énergie et de l’environnement est en plein développement. Qui dit développement dit forcément recrutement et besoin de main d’œuvre. Pour travailler dans ce secteur, une bonne adresse qui met en avant toutes les offres d’emploi: Energie recrute. Cette plateforme spécialisée dans le secteur de l’énergie et de l’environnement, met en relation les candidats et employeurs.

Dans cette édition du Journal de l’emploi, nous recevons:

Sébastien Fouilhé, chargé d’affaires chez Énergie recrute. L’occasion pour nous de faire un point sur le secteur et sur les offres d’emploi disponibles.

Retrouvez toutes les offres sur le site dédié.