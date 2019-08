Disneyland Paris: les métiers numériques

Disneyland Paris: le métier de tourneur-fraiseur numérique

Disneyland Paris est le plus gros employeur mono-site de France et recrute en permanence. Au cours de nos visites, nous voyons des restaurateurs, des responsables de vente. Tout un tas de personnes qui nous guident dans le parc mais il y a aussi ceux qui travaillent dans l’ombre pour restaurer et s’occuper de nos attractions préférées comme les informaticiens, et les tourneurs fraiseurs.

Dans cette émission du Journal de l’emploi, on vous propose de découvrir le métier de tourneur-fraiseur grâce au portrait de Steve Coquelet. Le rôle de tourneur-fraiseur ? La conception avec les ingénieurs et architectes et la fabrication des pièces pour le parc Disneyland.

Des milliers d’offres d’emploi

Disneyland Paris est le plus gros employeur mono-site de France. Près de 16.000 personnes y travaillent en moyenne au quotidien tout au long de l’année afin de combler de plaisir ses visiteurs. Pour cela, l’entreprise représente 500 métiers différents.

On y trouve tous les métiers de l’accueil, de l’animation, de la restauration que l’on rencontre lors de nos visites. Vous pouvez retrouver toutes les offres d’emploi dans l’accueil et les descriptifs métiers sur le site internet dédié.

Découvrez en images d’autres métiers recherchés par Disneyland Paris: