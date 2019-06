Disneyland Paris recrute: le métier d’hôte d’accueil

Disneyland Paris: hôte d’accueil

Disneyland Paris est le plus gros employeur mono-site de France et recrute en permanence. Au cours de nos visites, nous voyons des restaurateurs, des responsables de vente mais aussi des hôtes d’accueil dès notre entrée dans le parc. Leur rôle ? Nous guider à travers le parc et nous accueillir dans ce lieu magique.

Dans cette édition, le Journal de l’emploi vous propose de découvrir le métier d’hôte d’accueil avec le portrait de Paul Doherty. Il est hôte de billetterie. Originaire d’Ecosse, il travaille à Disneyland Paris depuis 2011. En 7 ans, il a eut la chance d’évoluer dans sa carrière en passant d’opérateur animateur attraction à la relation visiteurs avant son poste actuel. Le métier d’hôte de billetterie consiste à accueillir les visiteurs, les guider et les faire entrer dans ce lieu magique.

Les parcs Disney: des milliers d’offres d’emploi

Disneyland Paris est le plus gros employeur mono-site de France. Près de 16.000 personnes y travaillent en moyenne au quotidien tout au long de l’année afin de combler de plaisir ses visiteurs. Pour cela, l’entreprise représente 500 métiers différents.

On y trouve tous les métiers de l’accueil, de l’animation, de la restauration que l’on rencontre lors de nos visites. Vous pouvez retrouver toutes les offres d’emploi dans l’accueil et les descriptifs métiers sur le site internet dédié.

