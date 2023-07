DÃ©bat inspirant : pour une politique de l’humanitÃ© et du vivant

Demain TV vous propose de découvrir un débat inspirant autour de Souleymane Bachir Diagne, Philosophe, Professeur de philosophie française et africaine, à l’Université de Columbia (NYC) et Directeur de l’Institut d’études Africaines.

Cette conférence vous était organisé par le Learning Lab INRAE Formation – Nantes Université. Elle se déroule en trois parties et thématiques:

– La Responsabilité Sociétale et Environnementale.

– Les Pratiques pédagogiques et de santé, regards croisés pour une politique de l’humanité & du vivant.

-Et pour finir cet évènement propose un échange avec de jeunes citoyens au cœur des enjeux de transition.

Les Intervenants:

– Phillipe Lenoir, responsable du Pôle formation à l’INRAE,

– Souleymane Bachir Diagne, Philosophe, Professeur de philosophie française et africaine, à l’Université de Columbia (NYC) et Directeur de l’Institut d’études Africaines.

– Sabine Duvaleix, responsable du pôle accompagnement au changement et valorisation direction Responsabilité Sociétale des Entreprises à l’INRAE.

– Armelle Carnet, directrice RSE à l’INRAE.

– Laurent Devisme, vice-président développement durable, enseignant chercheur à Nantes Université.

– Florence Deciron Debieuvre, docteure en médecine et chef de service samu 72.

– Olivier Las Vergnas, astronaute, professeur des universités en sciences de l’éducation et de la formation université Paris Nanterre, créateur de cité des métiers et de l’association les nuits des étoiles.

– Jeremy Tamen, chargé de mission formation au pôle de la Formation Tout au Long de la Vie à l’INRAE.

– Karim Rigalam, chargé de recherche et conseillé scientifique au Pôle FTLV et Directeur des Ressources Humaines

-Karine Sautereau, doctorante, chercheuse associée en science de l’éducation à l’université Paris Ouest Nanterre la Défense

– Laura Daviaud, étudiante en double cursus INSA sciences PO Rennes, génie civil urbanisme et développement durable.