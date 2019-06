Créer une chocoterie : l’exemple de la Fève Dorée

« On m’a pris pour un fou » – Alan Herre, fondateur de la chocolaterie de la Fève Dorée

Quand à 21 ans, Alan a annoncé qu’il allait créer sa chocolaterie, son entourage l’a pris pour un fou. Il avait un Cap de cuisinier, de pâtissier et de chocolatier confiseur. Mais plutôt que de travailler chez un chocolatier, Alan a préféré se mettre tout de suite à son compte. Devant sa persévérance et sa décision de suivre Créajeunes, une formation à l’entrepreneuriat, son entourage s’est alors rassuré. Ainsi est née la Fève Dorée.

Un projet préparé avec l’Adie et récompensé par le Moovjee

Alan a suivi le programme Créajeunes de l’Adie. L’Adie est une association qui propose des formations pour devenir entrepreneur. Elle finance aussi tout type d’activité professionnelle jusqu’à 10 000 euros. Et ses spécialistes apportent un suivi personnalisé et gratuit pour chaque projet.

Avec la Fève Dorée, Alan a reçu le prix Pilote du Moovjee. Le Moovjee encourage et accompagnent l’entrepreneuriat des jeunes.

Trouver ses premiers clients.

Il n’est jamais simple de recruter ses premiers clients. C’est donc auprès de sa famille, ses amis et des collègues de sa mère qu’Alan a vendu ses premiers chocolats. Aujourd’hui, il participe à des salons et démarche les entreprises pour vendre ses chocolats à leurs salariés sur leur lieu de travail. Heureusement être jeune et vendre du chocolat favorisent le démarchage.

Demain TV, la télé pour les jeunes entrepreneurs

A l’image d’Alan, pour les jeunes qui souhaitent entreprendre, Demain TV réalise deux émissions qui peuvent vous servir : « Label Entreprise » et « T’inquiète… je gère ».

En effet, « T’inquiète… je gère » donne la parole à de jeunes entrepreneurs. Leur témoignage et leur expérience sont des sources inspirantes et contiennent des infos utiles et pratiques pour se lancer. Cette émission est produite en partenariat avec kangae.fr, le site qui donne aux jeunes de 15 à 25 ans le goût de se lancer.

Et chaque semaine « Label Entreprise » présente des infos concrètes pour créer et développer les entreprises. Elle donne aussi la parole aux entrepreneurs. Vous pouvez revoir leurs témoignages dans Label Entreprise, l’émission télé pour entreprendre.