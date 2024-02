Centre Inffo : Regards sur l’innovation dans la formation

Françoise Gérard, Directrice générale adjointe de Centre Inffo, était l’invité de Jérôme Joinet, lors du Salon learning Technologies. Cet organisme semi-public, expert en matière de formation existe depuis 40 ans.

Centre Inffo, s’est imposé comme la référence pour les professionnels de la formation continue, initiale et de l’apprentissage. Sa mission première est d’observer, décrypter et expliquer les évolutions du secteur à tous les acteurs impliqués.

Centre Inffo met un accent particulier sur la veille et l’innovation. Conscient que les acteurs traditionnels de la formation doivent s’adapter aux nouvelles technologies. L’organisme a donc, initié la création d’un espace dédié à l’innovation : le « Corner de l’Innovation ».

Ce corner, rassemblant 16 startups travaillant dans le domaine de la formation et de l’orientation. Offrant une plateforme d’échange et de collaboration. Cette synergie entre les start-ups et les acteurs traditionnels favorise des solutions novatrices et adaptées aux besoins du marché.

Au cœur des débats, la question de l’intelligence artificielle dans la formation émerge comme un enjeu majeur pour les années à venir. En effet, les progrès rapides de cette technologie promettent de révolutionner les méthodes d’apprentissage et de développement des compétences.

Demain TV était présent tout au long du salon pour vous proposer des rencontres avec des chefs d’entreprises, des consultants et des formateurs.