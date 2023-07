Apave, l’entreprise de maîtrise des risques recrute!

L’invitée de cette édition du Journal de l’Emploi est: Fabienne Pécheul, Directrice des ressources humaines. L’Apave est une entreprise internationale de maîtrise des risques destinés à accompagner les entreprises dans la gestion et l’amélioration de leur performance.

L’Apave est spécialisée dans l’inspection, la formation, la certification et le conseil dans les domaines de la sécurité, de la qualité et de l’environnement. L’entreprise a 150 ans d’expérience en France et a élargi sa présence à l’international avec des bureaux dans plus de 45 pays.

Cette société de maîtrise des risques compte parmi ses clients des entreprises de divers secteurs d’activité. Dans le domaine de l’industrie avec par exemple PSA Peugeot Citroën, dans le BTP avec Bouygues Construction, dans le secteur de l’énergie avec Engie et Véolia ou encore les transports avec la SNCF. L’Apave propose également des services dans le domaine de la cybersécurité et de la protection contre les cyberattaques. L’entreprise effectue des audits approfondis des infrastructures informatiques ou même des programmes de sensibilisation et de formation pour les employés.

L’Apave, en plein expansion, ouvre 1600 postes!

L’entreprise offre des opportunités de carrière dans le domaine de l’ingénierie, pour les techniciens ou encore pour des électriciens. Un minimum de 800 postes seront proposés en CDI comme celui de Technicien inspection électricité ou encore technicien installation thermiques. L’Apave donne également sa chance aux jeunes et ouvre 350 postes en alternance en particulier sur les métiers techniques. Une offre d’apprenti technicien mesures rejets atmosphériques est disponible dès aujourd’hui sur le site de l’Apave. Ils auront l’opportunité d’acquérir de nouvelles compétences. Ainsi contribuer à des projets dans le but d’évoluer dans l’entreprise vers un emploi pérenne.

« Attirer, recruter et fidéliser » sont les maîtres mots de l’entreprise! L’Apave met aussi l’accent sur l’accession aux femmes de ces métiers techniques. Alors, pour postuler, france.apave.com dans la rubrique Nous rejoindre.