Aide et soins à domicile: l’UNA recrute

Les Associations dans le secteur de l’aide et soin à domicile recrutent!

Avec une population vieillissante, le maintien à domicile devenu priorité nationale! Le secteur de l’aide et soins à domicile va donc recruter massivement. Certains experts estiment à 300000 personnes à recruter dans les 10/15 années qui viennent. De ce fait, toutes les associations qui interviennent dans ce secteur recrutent en permanence. Avec la Branche USB-domicile elle travaillent ensemble pour attirer de nouveaux salariés.Voir leur campagne annuelle mettons du cœur à l’emploi: www.coeur-emploi.fr

Dans cette émissions nous recevons Julien Mayet Vice-Président de l’UNA, l’Union nationale de l’aide, des soins et des services à domicile.



Cette fédération d’association compte plus de 800 structures : des associations, des organismes mutualistes, des fondations, et des structures issues de l’économie sociale et solidaire. L’UNA emploie près de 90 000 professionnels et recrute en permanence sur touts les métiers de l’aide et soin à domicile.

