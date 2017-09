Accélérons l’innovation.

C’est la volonté des Satt, les sociétés d’accélération du transfert de technologies. Le réseau de 14 Satt, présent sur toute la France, a pour but de faciliter le transfert de technologies. Le transfert de technologies est un processus qui consiste à prendre un résultat de recherche et à le transformer en une offre exploitable par une entreprise ou tout autre type d’acteur des marchés socio-économiques.

C’est un interlocuteur méconnu et pourtant indispensable.

Label Entreprise vous propose donc de découvrir : les Satt, en compagnie de Mathieu Porchet, directeur relations extérieures de la Satt Lutech et Oliver Abitbol, cofondateur de Delight. Sa startup a bénéficié des services d’une Satt et développé ainsi son activité. Traits d’union entre la recherche académique et les marchés économiques, les Satt ont pour vocation de maximiser l’impact socio-économique des résultats de la recherche académique et de favoriser la création d’emplois en France. Pour cela, elles simplifient, accélèrent et facilitent le transfert de technologies et de connaissances de la recherche publique vers les entreprises de toute taille. Disposant d’un fonds de maturation unique en France, les Satt protègent ces inventions, financent et accompagnent des projets d’innovation issus de ces inventions jusqu’à leur adoption par les entreprises en portant le risque technologique et financier inhérent à ces projets.

Donc, si vous êtes étudiants, chercheurs, entrepreneurs, n’hésitez pas à contacter la Satt la plus proche de chez vous.