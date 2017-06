360 Degrés: Créer des produits et des solutions pour les handicapés

« 360Degrés », c’est l’émission consacrée aux services à la personne, à l’emploi à domicile et à la Silver économie. En partenariat avec le Salon des Services à la Personne, Silver Economy Expo et Solulo, nous vous proposons de découvrir ces secteurs qui offrent de nombreuses opportunités et perspectives. Avec nos invités, professionnels et experts, vous apprendrez tout de ces activités en plein développement.

Le thème de l’émission du jour : concevoir des produits accessibles et des solutions ergonomiques pour les personnes les plus fragiles ou atteintes de handicap.

Des solutions pour améliorer la vie !

Aujourd’hui, il est primordial d’offrir un quotidien plus simple aux personnes fragiles ou handicapées. Nos invités Maximilien Petitgenet de Domalys et John Bout de Maison Auton’home répondent aux besoins spécifiques de ces individus. Alors quels sont les premiers symptômes de l’entrée en dépendance ? Qu’est-ce qu’une maison adaptée ? Quels produits existent-ils ? Vous aurez toutes les réponses dans « 360 degrés ».

Pour en savoir plus sur le secteur, rendez-vous sur la chaîne Youtube du Salon des services à la personne TV.