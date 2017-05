360 Degrés: Téléassistance : Quels apports pour les personnes fragiles ?

« 360Degrés », c’est l’émission consacrée aux services à la personne, à l’emploi à domicile et à la Silver économie. En partenariat avec le Salon des Services à la Personne, Silver Economy Expo et Solulo, nous vous proposons de découvrir ces secteurs qui offrent de nombreuses opportunités et perspectives. Avec nos invités, professionnels et experts, vous apprendrez tout de ces activités en plein développement.

La silver économie connait sans cesse des évolutions économiques ainsi que des révolutions technologiques. Depuis bien longtemps, la téléassistance fait part de ces deux phénomènes. Aujourd’hui, Jérome Joinet consacre ce 360 Degrés aux apports apportés aux personnes fragiles téléassistées.

La téléassistance, un pas vers l’autonomie !

Aujourd’hui 550 000 personnes font appel à la téléassistance. Anne Gautier, Présidente de l’association Présence Verte, leader en France de la téléassistance et Pascale Mayca, Directrice générale de Orlac Solutions, présentent la téléassistance comme un moyen de rester autonome à domicile même si l’on est âgé, isolé ou en situation de handiccap. Grace à leurs expériences professionnelles, elles expliquent la différence entre téléassistance et télévigilance, les différentes formes d’assistances. Mais aussi, quels sont les produits et les aides ?