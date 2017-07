360 Degrés : Comment Servir les Publics les plus Fragiles

« 360Degrés », c’est l’émission consacrée aux services à la personne, à l’emploi à domicile et à la Silver économie. En partenariat avec le Salon des Services à la Personne, Silver Economy Expo et Solulo, nous vous proposons de découvrir ces secteurs qui offrent de nombreuses opportunités et perspectives. Avec nos invités, professionnels et experts, vous apprendrez tout de ces activités en plein développement.

La silver économie est un secteur qui apporte une aide à des publics extrêmement fragiles. Aujourd’hui nous accueillons des spécialistes dans la prise en charge complexe à domicile.

L’handicap et l’indépendance, un duo loin d’être impossible !

De plus en plus de personnes âgés ou en situation de handicap veulent vieillir et vivre dans leur domicile. Franck Nataf d’Auxi’life et Nicolas Saumont d’Axeavita expliquent la nécessité de maintenir et d’apporter un soutien aux personnes en situation de grande dépendance comme des pathologies de handicap mental, psychique, autiste ou neurologique. Alors combien y’a t’il de métier dans ce secteur du service à la personne ? Comment trouver des intervenants adaptés aux situations de handicap ? Comment accompagner les publics fragilisés ?

