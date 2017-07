360 Degrés : Ces services simplifiant la vie à domicile

« 360Degrés », c’est l’émission consacrée aux services à la personne, à l’emploi à domicile et à la Silver économie. En partenariat avec le Salon des Services à la Personne, Silver Economy Expo et Solulo, nous vous proposons de découvrir ces secteurs qui offrent de nombreuses opportunités et perspectives. Avec nos invités, professionnels et experts, vous apprendrez tout de ces activités en plein développement.

Chaque année la silver économie est en pleine mutation. Elle voit des évolutions et des innovations. De nouveaux services sont proposés aux français. Ils simplifient le quotidien et la vie à domicile. Nous parlerons donc de cela avec nos deux invités.

Des solutions pour améliorer la vie !

Aujourd’hui de nombreuses starts-up ont fait le pari d’offrir un meilleur quotidien aux personnes qu’elles soient fragiles ou non. Taisei Miura d’En’jo et Matthieu Gerber de Les Opticiens Mobiles présentent leur entreprise de service respectives. Ils répondent aux questions de Jérôme Joinet. Le secteur des services est-il concurrentiel ? Comment avoir l’idée de créer une innovation ? Combien de temps met un projet avant d’être développé ? Vous aurez toutes les réponses dans « 360 degrés » cette semaine.

Pour en savoir plus sur le secteur, rendez-vous sur la chaîne Youtube du Salon des services à la personne TV.