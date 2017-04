360 Degrés : Le salarié-aidant, qui est-ce ? Comment l’aider ?

« 360Degrés », c’est l’émission consacrée aux services à la personne, à l’emploi à domicile et à la Silver économie. En partenariat avec le Salon des Services à la Personne, Silver Economy Expo et Solulo, nous vous proposons de découvrir ces secteurs qui offrent de nombreuses opportunités et perspectives. Avec nos invités, professionnels et experts, vous apprendrez tout de ces activités en plein développement.

De nos jours, le rôle des salarié-aidants est trop souvent oublié. Pourtant, on en compte plus de 11 millions. Alors comment expliquer cela ?

Un secteur indispensable !

Face au vieillissement et aux maladies de la population, Alice Steenhovwer, Réponsable Partenariat de l’Association Avec Nos Proches et Pascal Jannot, Président Fondateur de la Maison des Aidants, viennent mettre en lumière l’importance des salariés-aidants. Mais alors qui sont-ils ? En quoi leurs activités consistent-elles ? Vous aurez toutes les réponses dans « 360 degrés ».