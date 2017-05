360 Degrés : Résidences autonomes /résidences seniors : Quels différences ?

« 360Degrés », c’est l’émission consacrée aux services à la personne, à l’emploi à domicile et à la Silver économie. En partenariat avec le Salon des Services à la Personne, Silver Economy Expo et Solulo, nous vous proposons de découvrir ces secteurs qui offrent de nombreuses opportunités et perspectives. Avec nos invités, professionnels et experts, vous apprendrez tout de ces activités en plein développement.

Face au vieillissement de la population, il y’a un énorme enjeux en matière de logement. Aujourd’hui, les seniors de plus de 75 ans représente 9% de la population en France.

Une économie forte et incontournable !

Dans les quinze années à venir, la population des séniors fragilisés augmentera de 4 points. Nos deux invités, Christiane Flouquet, Directrice Action Social à la CNAV Île de France (Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse) et Marc Lebreton, Gérant de Vie Jeune, rappellent les différents types de maison pour les retraitées. Il existe des maisons de retraites mais aussi des résidences autonomes ou des résidences seniors. Mais qu’est-ce qui les caractérisent ? Quels sont leurs services ? Comment savoir à quelle population celles-ci s’adressent-elles ? Vous aurez toutes les réponses dans « 360 degrés ».

Pour en savoir plus sur le secteur, rendez-vous sur la chaîne Youtube du Salon des services à la personne TV.