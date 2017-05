360 Degrés: La Qualité des Services à la Personne

« 360Degrés », c’est l’émission consacrée aux services à la personne, à l’emploi à domicile et à la Silver économie. En partenariat avec le Salon des Services à la Personne, Silver Economy Expo et Solulo, nous vous proposons de découvrir ces secteurs qui offrent de nombreuses opportunités et perspectives. Avec nos invités, professionnels et experts, vous apprendrez tout de ces activités en plein développement.

La silver économie est un milieu qui se développe de plus en plus. Cependant, elle a un incroyable défi à relever : la qualité du service. Nous recevons deux invités pour en débattre.

La qualité un point non négligeable !

La qualité est le cœur du métier de service à domicile. Cédric Maillot-Juillet, Délégué régional Alpes Côte d’Azur de FEDESAP et Philippe Souquières, Directeur Développement du Réseau Âge d’Or Services, nous expliquent l’importance de la qualité du service à la personne. Non seulement elle est importante pour la prestation finale mais aussi pour la qualité de vie des salariés. Mais alors quelles sont les preuves de qualité ? Combien cela coute ? Est-ce un réel investissement ? Vous aurez toutes les réponses dans « 360 degrés ».

Pour en savoir plus sur le secteur, rendez-vous sur la chaîne Youtube du Salon des services à la personne TV.