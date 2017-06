360 Degrés : Marpa et Résidence Autonomie, quelle différence ?

« 360Degrés », c’est l’émission consacrée aux services à la personne, à l’emploi à domicile et à la Silver économie. En partenariat avec le Salon des Services à la Personne, Silver Economy Expo et Solulo, nous vous proposons de découvrir ces secteurs qui offrent de nombreuses opportunités et perspectives. Avec nos invités, professionnels et experts, vous apprendrez tout de ces activités en plein développement.

La silver economy est un secteur qui connait de nombreux besoins, notamment en terme de logement pour bien vivre sa retraite.

Le logement adapté aux retraités !

Autrefois, le mot « maison de retraite » était constamment utilisé. Aujourd’hui, on constate que les terminologies ont bien changé… Nos invités Jean-Christophe Billou de FN Marpa et Michel Chatot d’Arpavie offrent des services de résidences pour retraités. Découvrez les. Que valent-ils ? Quand est-il de l’autonomie ? Quelles places le.a. retraité.e. et la famille ont ? Vous aurez toutes les réponses dans « 360 degrés ».

