360 Degrés : La technique comme soutient à la multiplicité des intervenants

« 360Degrés », c’est l’émission consacrée aux services à la personne, à l’emploi à domicile et à la Silver économie. En partenariat avec le Salon des Services à la Personne, Silver Economy Expo et Solulo, nous vous proposons de découvrir ces secteurs qui offrent de nombreuses opportunités et perspectives. Avec nos invités, professionnels et experts, vous apprendrez tout de ces activités en plein développement.

La silver economie est un secteur où on voit apparaître tous les jours des innovations. Nous allons donc découvrir un nouveau service.

Mieux coordonner les intervenants chez les personnes dépendantes !

En France, près d’1 200 000 personnes ont besoin d’intervenant à domicile. Yoann Le Tiec, Directecteur Commercial de Dome constate qu’il existe une multitude d’acteur aux services des personnes fragilisées. Elles ont donc besoin d’une communication claire entre le foyer et les intervenants. Alors quelles sont les interventions de ces services ? Quels sont les exemples concret ? En quoi aident-ils réellement la famille ?

