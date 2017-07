360 Degrés : L’action de la CNAV (Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse)

« 360Degrés », c’est l’émission consacrée aux services à la personne, à l’emploi à domicile et à la Silver économie. En partenariat avec le Salon des Services à la Personne, Silver Economy Expo et Solulo, nous vous proposons de découvrir ces secteurs qui offrent de nombreuses opportunités et perspectives. Avec nos invités, professionnels et experts, vous apprendrez tout de ces activités en plein développement.

En France, nous sommes de plus en plus nombreux à avoir plus de 60 ans. La population vieillit. Le monde de la silver économie se développe donc.

Des jours heureux pour la retraite !

La retraite ça se prépare ! Aujourd’hui, nous recevons un acteur clé de ce domaine. Christiane Flouquet, d’Action Sociale Île De France de la CNAV (Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse) affirme qu’il y a plus d’un million et demi de retraités en Île de France qui ont un régime général. Il faut donc aider ces personnes à bien vivre tout en leur permettant de rester autonomes. Alors quels sont les grands axes de la politique de la CNAV ? La CNAV intervient-elle dans le domaine du logement ?

