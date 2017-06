360 Degrés : Design Universel & Design Thinking

« 360Degrés », c’est l’émission consacrée aux services à la personne, à l’emploi à domicile et à la Silver économie. En partenariat avec le Salon des Services à la Personne, Silver Economy Expo et Solulo, nous vous proposons de découvrir ces secteurs qui offrent de nombreuses opportunités et perspectives. Avec nos invités, professionnels et experts, vous apprendrez tout de ces activités en plein développement.

La silver economy voit apparaître tous les jours de nouveaux produits à son égard. Cela va sans dire que le design a une place indéniable au près de ces innovations.

Une économie forte et incontournable !

Le design est un outil de compétitivité économique depuis les années 50. Nos invités Gérard Caron d’Admirabledesign et Christophe Tallec de WE Design Service expliquent qu’il permet de se différencier. Alors qu’est-ce que le design ? pourquoi est-ce important ? Vous aurez toutes les réponses dans « 360 degrés ».

