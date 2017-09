AGENDA : Salon de l’Emploi et de la Formation

Mardi 19 septembre 2017

Les Compagnons du Devoir recrutent au

Salon de l’Emploi et de la Formation

Le mardi 19 septembre de 10h à 17h, le Réseau National Mission Emploi organise le 4ème Salon de l’Emploi et de la Formation au Stade de France. Avec plus de 4000 visiteurs attendus, ce salon s’adresse à tous âges et tous publics de la région Île-de-France.

Rassemblant plus d’une centaine d’exposants, allant d’entreprises de toutes tailles et tous secteurs (comme la RATP, Carglass, l’Armée…) à des organismes de formations (comme les Compagnons du Devoir, le CNAM Île-de-France…), des associations œuvrant pour l’insertion professionnelle ou des partenaires institutionnels (comme Pôle Emploi, l’APEC…), ce salon a pour vocation de :

donner la possibilité aux visiteurs de faire des entretiens avec des recruteurs et aux entreprises de trouver des candidats potentiels,

permettre aux visiteurs de découvrir des formations et des entreprises qui embauchent.

À cette occasion, Les Compagnons du Devoir et du Tour de France présenteront leurs 6 filières de formation et les nombreuses opportunités d’emploi dans chacun des 29 métiers enseignés.

Cette journée sera rythmée par des ateliers, des tables rondes et des conférences dont les maître-mots seront : emploi, formation et développement économique.

Luc Ferry, ancien ministre de la Jeunesse, de l’Éducation Nationale et de la Recherche, ouvrira ce 4ème Salon de l’Emploi et de la Formation par une conférence sur la valeur travail. D’autres conférences seront proposées tout au long de la journée traitant des grandes thématiques suivantes :

les métiers manuels

les seniors et l’emploi

le lien entre service public et entreprises privées

Informations pratiques

Mardi 19 septembre – De 10h à 17h

Entrée gratuite sur inscription :

Stade de France – Porte E