Le crowdfunding, bien plus que du financement.

Cette émission présente le crowdfunding. Né et développé outre-Atlantique, ce nouveau mode de financement réglementé en France depuis seulement 2014 connaît un essor rapide, avec chaque année un doublement des volumes. Le développement de très nombreuses plateformes de financement participatif a été permis grâce à internet et aux réseaux sociaux, et à une tendance plus globale d’économie collaborative. Découvrez ce phénomène émergent en quelques questions-réponses et les astuces pour bien réussir votre campagne de crowdfunding.