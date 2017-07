Expertises : Développer sa Notoriété sur le Web

En partenariat avec le Salon SME, « Expertises » est l’émission pour créer, gérer et développer votre entreprise. Vous êtes entrepreneur ? Ecoutez les conseils concrets et les solutions pratiques que vous apportent les experts, professionnels et blogueurs. Aujourd’hui, nos experts vous expliquent comment développer sa notoriété sur le web.

La e-réputation, le reflet de votre entreprise !

Aujourd’hui la vitrine des entreprises passe bien souvent par la communication sur internet. Laurent Pontegnier de Transition Numérique et Guillaume Laporte de Groupe Solocal vous apportent leurs regards, leurs analyses et quelques conseils pour vous permettre d’améliorer votre réputation sur la toile.

ZOOM – Le conseil du jour !

Cette semaine, nous accueillons Grégoire Leclercq de la Fédération des Auto-entrepreneurs, il s’adresse à tous les auto-entrepreneurs. Son conseil repose sur deux points. Le premier est de bien se renseigner sur les conditions du régime d’auto-entreprise. Et le second, est de savoir bien se faire accompagner.

