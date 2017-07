Documentaire : Â« Sans Transition, MalakoffÂ» de Thierry Mercadal

Demain ! vous propose des documentaires sur des thématiques qui lui sont chères. Vous pourrez découvrir un autre regard proposé par différents réalisateurs sur la ruralité, l’environnement, la ville, la culture, le développement, la diversité, la citoyenneté…

Du no man’s land au quartier intégré !

Ce documentaire de 52 Minutes vous fera découvrir comment, un ancien quartier de Nantes, s’est totalement transformé. Malakoff, ancien quartier « de Gare » situé près du cœur de la ville, était considéré comme un no man’s land. Il se métamorphose pour devenir un quartier complètement intégré à la ville, avec des logements, des activités tertiaires et des équipements.

Une nouvelle ouverture !

A travers les témoignages du médiateur, d’élus, d’urbanistes et des différents architectes du projet, vous allez découvrir comment ce quartier s’ouvre sur le reste de la ville et sur la Loire. Une renaissance qui est passée par des programmes immobiliers favorisant la mixité, ainsi que la construction de nombreux équipements : collège, piscine, gymnase, centre de loisirs… Un projet ambitieux, qui favorise également l’implantation d’entreprises locales, nationales et internationales afin de créer des emplois et renforcer l’attractivité de la ville.

Diffusions :