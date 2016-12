ZikSpotting: DÃ©couvrez Original Juan !

ZikSpotting Clips vous présente des Clips venus d’île de France et du monde. Nous sommes toujours à l’affut de nouveaux sons. Aujourd’hui, partez à la rencontre d’Original Juan.

L’émission vous propose de découvrir des styles musicaux et des artistes de divers univers.

Comme le voix d’un homme provoque parfois la surprise et l’intérêt au détour d’une dissonance savante et troublante à fois ; Original Juan ne clame pas doctement sa provenance il la donne à voir et à entendre tranquillement.

L’arythmie vocale de Rep Dom (Quien soy) !

Mais je ne vais tout de même pas vous servir le couplet simpliste de la nonchalance attractive des îles du sud où le soleil aide à supporter la famine des uns et met en scène l’indécence des autres. Non pas de ça chez Original Juan car le natif de la République Dominicaine ne surfe pas gentiment sur les lieux communs de la séduction latine des iliens. Lui, il s’agite avec retenue tout en livrant des lyrics arythmiques. Comme un équilibriste des mots il a choisi de passer le pas des sonorités pour convier le monde au banquet des arabesques vocales hors normes. Le ton est donné dans le titre « Quien soy » car sa prestation s’inscrit dans la lignée de son univers musical typique, fait de découverte permanente et de partenariat quelque fois contre nature. Le titre en acoustique libère autrement la facétie des textes tout en présentant le personnage Original Juan dans toute sa singularité de rappeur vif et tranquille cette fois. Ainsi lorsque la guitare s’ébranle accompagnée par la suite des musiciens en toile de fond sonore l’atmosphère du studio s’efface pour laisser la place à l’escogriffe aux bras balans qui dans un murmure libère une voix ferme. Et le débit du phrasé prend le pas sur les tonalités quand la continuité de la mélodie vocale bondit de poche en poche. Le rythme va crescendo profite de son ère pour s’épanouir avant qu’une rupture ne vienne emporter la certitude d’une fin logique par le surgissement des notes du saxophone. Cette production colombienne d’un artiste dominicain vivant actuellement en Espagne finit de nous convaincre du caractère multifacette et internationale de l’œuvre de ce jeune homme. « Jean l’Original » a donc de la ressource et la conviction que le monde est à lui comme disait un autre îlien à une autre époque.

Alors laissez-vous convaincre par son phrasé au débit soutenu et sa faconde typique comme la douce torpeur des tropicales îles du sud. Mais ne vous méprenez pas sur son objet artistique ou sa trajectoire musical ; il est à la croisée des créations nouvelles entre la chanson de rue latine et le proto-rappeur déployant les codes convenus, et ce, tout en recherchant des assonances singulières résonnant comme un identifiant.