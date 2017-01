Zikspotting Clip avec Spektra de la Rima !

ZikSpotting Clips vous présente des Clips venus d’île de France et du monde. Nous sommes toujours à l’affut de nouveaux sons. Aujourd’hui, partez à la rencontre de Spektra de la Rima !

L’émission vous propose de découvrir des styles musicaux et des artistes de divers univers. Une jeune femme se dresse parfois sur une scène pour hurler ce que les autres n’osent plus dire en se cachant avec les manteaux de la honte et du conformisme. Spektra de la rima ne mange décidément pas de ce pain-là car son style offensif n’a rien de subversif mais il dénonce avec habileté les travers de la société colombienne bien trop conservatrice à son goût.

L’oralité militante colombienne de Bogota !

Alors elle impulse une dynamique forte en interpellant sans ambages les inerties sociales qui limitent la capacité d’action des hommes et des femmes de son pays. Elle s’inscrit dans une démarche militante digne d’une action affirmée en faveur de l’égalité des sexes et s’inspire de ses expériences personnelles pour mettre en perspectives le conservatisme ambiant. Sa voix percutante tout en gardant un caractère grave et féminin rend profond ce qui aurait pu demeurer uniquement suave. Elle pose son regard sur le front de son auditoire comme pour mieux lui poser la question personnellement et dans un mouvement de sourcil s’amuse qu’il se pétrifie devant son assaut.

C’est alors que l’on s’attarde sur son flow soutenu, oppressant et calibré par la verve si typique des femmes sud-américaines. Le titre « recuento » proposé dans un format acoustique souligne toutes les qualités artistiques de la jeune femme tout en se limitant à une perception somme toute insuffisante tant l’énergie positive insufflée n’apparait pas comme la force si fidèle qui l’anime sur scène.

Alors ce qui nous pousse à vous la faire découvrir ne s’apparente pas à de la curiosité touristique mais plutôt à une possibilité de mieux percevoir ce que le foisonnement actuel de la scène latino-américaine est en capacité de générer sous nos yeux. Car même si l’on y entrevoit les grandes tendances vocales et musicales du continent sud-américains il est fascinant de saisir combien leur interprétation des basiques instrumentaux et vocaux du rap américain puis européen s’attache à la double culture andine et mondialisée qui traverse leur territoire créatif commun. De ce fait, cette artiste évolue dans son univers tout en transformant les diktats du marché mondialisé de la musique rap en y intégrant les percussions latines et les assemblages musicaux hétéroclites.

Soyez heureux de pouvoir rencontrer l’autre monde par d’autres voies que celles de la nouvelle langue mondialisée des rappeuses aseptisées, dénudées et préfabriquées. Venez prendre le temps de toucher à la quintessence et à la fraîcheur d’une découverte musicale avec laquelle la barrière de la langue se transforment en une frontière imaginaire poreuses, ouvertes et propices aux échanges culturels voire sensoriels. Donc ne soyez pas en reste et venez partager ce qu’elle a de plus doux et suave à vous offrir ; la terrible pugnacité de sa musique militante et éclatante à la fois.