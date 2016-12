ZikSpotting Clip rencontre avec Bubaseta !

ZikSpotting Clips vous présente des Clips venus d’île de France et du monde. Nous sommes toujours à l’affut de nouveaux sons. Aujourd’hui, partez à la rencontre de Bubaseta.

L’émission vous propose de découvrir des styles musicaux et des artistes de divers univers. C’est comme lorsqu’un ami vous rappelle gentiment que le monde est vaste puisque la matrice de nos joies comme de nos peines est toujours actualisée par notre besoin de découvrir d’avantage des autres. Ainsi, comme un coup de fouet porté à nos oreilles la sensation de rencontrer une sonorité singulière avec la voix de Gianni Camisso se fait des plus nettes.

Quand une voix singulière dénote en son milieu !

Jamais seul cet artiste chilien s’aventure dans les tréfonds de la nébuleuse des rappeurs avec la force de ceux qui savent en découdre mais n’éprouvent pas le besoin de montrer les dents. En 2004 il fonde le groupe Ninja Sketa et entame un long parcours créatif qui le mènera à se lancer en solo comme pour assumer sa singularité vocale au cours de l’année 2007. Cependant, le groupe est un mode d’expression et une stimulation nécessaire à l’épanouissement de son œuvre alors il fonde un nouveau groupe King-Kong Cliquez ce qui va déclencher une bourrasque productive puisqu’il va mener de front sa carrière personnelle et sa collaboration au sein de cette nouvelle entité musicale. A l’image d’ Aerstame il va conquérir le public sud-américain en ne cessant de faire référence à l’identité andine spécifique du Chili et des pays limitrophes comme l’Equateur ou la Colombie. Dans l’intervalle il promène sa tessiture et ses réflexions aux quatre coins de scènes underground jusqu’à conquérir voire convertir les plus sceptiques à la singularité de sa voix. Cette facilité vocale et son ouverture sur le monde artistique du rap nationale ou internationale lui vaut d’ailleurs quelques critiques acerbes de ses confrères et compatriotes du milieu. Ainsi, il fut taxé des pires sobriquets lorsqu’il s’inspira du groupe français Saïan Supa Crew malgré son indépendance reconnue par ses pairs à de nombreuses reprises. Il semble donc que sa différence dans un milieu où celle-ci est souvent brandit comme un étendard est réveillé de vieilles querelles intestines voire des jalousies féroces. Néanmoins, le titre Baby Girl que nous vous donnons à découvrir parle d’une seule voie comme celle qui dans une combine savante et habile déshabille les certitudes musicales pour les parer d’incertitudes verbales sans pareils.

Il semble qu’il existe encore un art du contre pieds et de la férocité vocale puisque cet artiste s’exprime nonchalamment dans un univers où les codes devront décidément se faire et se défaire au rythme des personnalités émergentes. Mais c’est à son écoute que l’on comprend le pourquoi du comment sans pour autant tomber de sa chaise à bascule. Il mérite notre attention au fond.