Zikspotting Clip avec Otis Stacks

ZikSpotting Clip vous présente des Clips venus d’île de France et du monde. Nous sommes toujours à l’affut de nouveaux sons. Aujourd’hui, partez à la rencontre d’Otis Stacks

Non, Les pandas ne sont pas tous des queutards.

Otis Stacks peut lorgner sans prétentions en direction de la galaxie des groupes à l’univers lascif, inquiétant et festif à la fois car sa french touch musicale servit par des lyrics anglophones nous entraine parfaitement là où il le désir : dans les méandres de la passion humaine.

Comme le panda qui a la nuit venue s’abreuve plus que de raison le titre FASHION DRUNK est une invitation paisible mais dangereuse à profiter de la vie sans entraves. Le ton est doux dans le phrasé, entrainant dans la rythmique et gentiment pervers dans le sens des mots. En effet, ils nous rappellent sans doute qu’il n’existe pas de bonheur sans peur de le perdre et d’amour infécond sans douleurs à l’âme. Le groupe alors compose un son titre en décrivant la nonchalance parfois coupable du queutard alcoolisé à travers une petite comptine répétitive mettant en scène les victoires de l’un agissant comme un effeuilleur de cœur en matinée. La petite mélodie efficace, subtile et quasiment infantile s’interrompt parfois comme pour nous laisser partager la mélancolie que peut représenter un verre vidé de son contenu. La culture Hip Hop est très présente dans leur production notamment en ce qui concerne l’utilisation de semple répétitif ou par l’emploi de la métaphore animale à travers un personnage de dessin animé pour valoriser le titre FASHION DRUNK. Les deux compères rivalisent de créativité en suivant le fil historique des productions hip hop tout en y intégrant des sonorités modernes avec l’emploi de moyens techniques d’avant-garde plutôt utilisés dans des genres musicaux commerciaux. Leur originalité s’exprime dans la combinaison d’une vieille école réinterprétée qui vient percuter des modèles musicaux plus tendance dans leurs sonorités mais avec une rythmique mieux exploitée.

Mais portez une attention toute particulière au phrasé car il s’inscrit dans une longue lignée de tessiture grave et passive à la fois. Ils ne sont pas nombreux à pouvoir engendrer des mélodies lentes qui vous intime l’ordre de tendre l’oreille car au détour d’une pause la voix vous saisit doucement pour vous emporter dans un délicat chemin de tentation inavouable. Alors tout en étant conscient que l’impatience n’est pas de mise autorisez-vous à passer un vrai moment de délice musical en leur compagnie comme seul ce genre de musique peut le permette en vérité. OTIS STACKS est là pour vous servir le chaud comme le froid.

Homme D’Ithaque