ZikSpotting Clip avec Kurt Hugo Schneider

ZikSpotting Clip vous présente des Clips venus d’île de France et du monde. Nous sommes toujours à l’affut de nouveaux sons. Aujourd’hui, partez à la rencontre de Kurt Hugo Schneider.

Reprise en main dans le parc urbain.

Cette joyeuse bande de quatre drilles menées par Kurt Hugo Schneider nous régale avec une reprise a capela du titre Send my love d’Adèle, et ce, avec une indéniable originalité.

En effet, les sonorités rythmées de leurs mains par des claquements savants se mêlent aux voix pieuses et précises de ces jeunes gens décidément pétris de talent. Et comme le titre original procure, d’ores et déjà, le frisson il est assez bluffant de se faire surprendre avec cette interprétation harmonieuse dans un cadre totalement inadapté. La prise de vue de la vidéo nous invite dans la ronde des visages et des voix ce qui renforce puissamment le sentiment de vrilles voire d’essoufflement plaisant du spectateur. Cette proposition artistique savamment orchestrée, si je puis dire, donne de la joie et rappelle combien le plaisir de partager la musique demeure une universalité essentielle à la découverte des autres. Cela dit, vous vous apercevrez que KHS et ses amis n’en sont pas à leur coup d’essai même si à chaque fois les reprises réalisées proposent une interprétation réussie de l’originale en la sublimant sans la démodée pour le moment.

Précipitez-vous sans retenue car l’énergie et la joie que procure l’écoute de cette reprise n’a d’égale que la soif de découverte momentanément assouvie par cette parenthèse si agréable. Hauts les cœurs et qui sait d’un battement demain nos mains donneront-elles la mesure à de nouvelles envolées bien pensées.

Homme d’Ithaque