Zikspotting Clip avec Ann’Som

L’ultime confirmation

Cette artiste française déjà bien reconnue et confirmée nous livre un titre court et musclé ce qui caractérise en partie sa production. Elle nous emporte avec nonchalance dans un univers impersonnel ou la fête cache, semble-t- il, les aspérités véritables de nos humanités. Elle dénonce ainsi le conformisme de l’époque en s’effaçant subtilement pour mieux contraster avec une posture marquée par des paroles nuancées. Alice donne à entendre le bruissement infécond des images figées qui ne projettent au bout du compte rien de plus qu’une forme de contentement solitaire. Elle choisit de piquer l’orgueil des Narcisses contemporains et déplorant l’insoutenable légèreté de leur démarche personnelle. C’est ainsi qu’à travers ce titre elle couronne les promesses artistiques formulées tout au long de sa jeune et prolifique carrière. Ann’som fait sonner les trompettes de la confirmation d’un vrai talent avec des choix musicaux affirmés et des explorations narratives loin des sentiers battus. Délectez-vous sans limites mais demeurez impatient car les découverte prochaines ne manqueront pas, j’en suis persuadé, de souffle et de surprises.