ZikSpotting Clip : A la rencontre de Fingers Mitchell Cullen !

ZikSpotting Clips vous présente des Clips venus d’île de France et du monde. Nous sommes toujours à l’affut de nouveaux sons. Aujourd’hui, partez à la rencontre de Fingers Mitchell Cullen !

L’émission vous propose de découvrir des styles musicaux et des artistes de divers univers. Voilà un artiste australien qui du haut de ses 23 ans nous livre une proposition musicale aboutie, loin des sonorités convenues et la force d’un mélange acoustique-numérique bien pensée.

Aux antipodes point de banalités…

Le jeune homme entonne avec grâce des hymnes rythmés aux saveurs magiques des sons aborigènes mêlés à l’emploi virtuose d’une guitare propulsée par des rythmiques sauvagement prenantes. Il vous agrippe dans une bourrasque de sons haletant et vous emporte avec puissance et sincérité dans une ballade musicale séduisante et bouleversante à la fois. Avec cet artiste il s’agit d’être surpris par la fougue créatrice de sa jeunesse et la maturité de sa maîtrise instrumentale en comprenant que l’artifice de son look s’inscrit dans la tendance des néo-musiciens livrant un univers complet avec ses titres.

Dans la vidéo que l’on vous propose il avance comme de coutume sans fioritures mais quelques peu grimé et performe magnifiquement en sonnant le glas des conventions musicales dite classique par un usage savant des possibilités techniques disponible à l’heure actuelle. Il surfe avec agilité et passion sur le naufrage des musiques numériques aseptisé pour s’amuser sur la crête de nos désirs de nouveautés sans pour autant s’oublier dans des fadaises simples et faciles. Nullement, il poursuit arcbouté et précis dans le doigté avec le souffle puissamment plongé dans les trompettes aborigènes son œuvre non conventionnelle.

Sachez que le jeune puise une partie de son inspiration dans la confrontation pacifique des cultures aborigène et australienne ce qui apporte une trace subtile à sa production et rappelle tout de même que les racines de la création sont toujours la fruit d’une mésalliance parfois réductrice. Ce positionnement est compris comme l’affirmation d’un militantisme politique se voulant respectueux des origines ethniques et sociales dans un pays où les certitudes raciales ont souvent condamné les artistes engagés dans la lutte pour les droits civiques des minorités. De ce fait sa notoriété ne cesse de s’affirmer au-delà des frontières du continent australien notamment en ce qui concerne son impact sur les réseaux sociaux sur lesquels il prodigue habillement des vidéos bien produites.

C’est pourquoi cet artiste mérite de montrer ses envolées musicales en Europe parce qu’il ne calcule pas, parce qu’il surprend et parce qu’il redonne de la liberté aux assoiffés de découvertes tous azimuts. Soyez au rendez-vous des passionnés.