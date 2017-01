Zikspotting Clip: A la dÃ©couverte de Pumpkin & Vin’s Da Cuero

ZikSpotting Clips vous présente des Clips venus d’île de France et du monde. Nous sommes toujours à l’affut de nouveaux sons. Aujourd’hui, partez à la rencontre de Pumpkin & Vin’s Da Cuero !

Le barbare paiera tôt ou tard…

A deux et avec le talent pur des artistes que la scène rap française indépendante est capable de faire émerger à la grâce d’une volonté sans faille, Pumpkin & Vin’s Da Cuero se réalisent dans une vérité musicale poétique et militante. Une nouvelle fois la culture Hip-Hop rassemble des points de vue et des trajectoires sans pour autant singer un conflit de référence musicale simpliste. Cécile la chanteuse/rappeuse, bretonne affirmée et parolier du groupe nous parle des violences faites aux femmes dans la titre « science-fiction » avec une certaine rudesse tout en rappelant l’obligation qui nous est faite de considérer la part d’ombre présente en chacun de nous.

La session vidéo dirigée musicalement par son acolyte et compagnon vous rappellera d’une certaine façon les origines de la scène rap des années 80/90. En effet, l’assemblage imparfait que la rythmique initiale avec les ajouts numériques savamment introduit au fur et à mesure demeure la marque de fabrique des balbutiements de la créativité du rap à texte français. Ce groupe ne s’inscrit pas dans une lignée véritable ou un courant identifié cependant il est évident que des filiations se distinguent dans la composition des titres. Sans attribuer l’origine des mots et des figures de style à l’ancienne idole MC SOLAAR j’aime à croire que son particularisme a ouvert le champ des possibles à des artistes de la scène rap française actuelle.

En revanche, le militantisme subtil des lyrics de ce groupe prends des formes contrastées ce qui nous permet de faire rimer aisément notre envie de découverte tout en assouvissant un certain besoin de sens poétique à des luttes humaines essentielles. Ils osent ouvertement et sans détours éviter les égotrips pour consacrer leurs proses à des formes de dénonciations directes de la violence conjugale sans pour autant se positionner comme les portes paroles de la scène rap à ce sujet. Le titre « science-fiction » est sur ce point un morceau abouti et une parfaite entrée en matière pour qui veux poursuivre le chemin d’une découverte à coup sûr gratifiante pour la tête et les jambes. Le petit rien d’audace que seul les prises de risques artistiques révèlent fait partie de l’a.d.n de ce groupe ce qui en fait non pas un ovni mais une référence naissante de l’univers musical français des indépendants.

Je vous propose donc de continuer sur le chemin de la découverte en leur compagnie car rien n’est plus grisant que de cheminer avec des artistes réfléchis, talentueux, créatifs et non moralisateurs.